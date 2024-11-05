Батраков о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед»

5 ноября, 23:23
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Все хорошо. Хочу поблагодарить всех игроков за матч.
— По атмосфере казалось, что вы играли дома.
— Спасибо большое болельщикам, что гнали нас вперед. Было очень приятно играть.
— У тебя было повреждение в матче с «Зенитом». Как себя чувствуешь?
— Казалось, что серьезное по картинке. Но все обошлось.
— Нужно ли было показывать красную карточку игроку «Зенита» в том эпизоде?
— Не мне судить. Все обсуждали мою возможную вторую желтую, а этот момент — нет. Значит, так надо. Это уже прошло.
Ответная встреча между командами пройдет 28 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2