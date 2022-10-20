Байрамян — о не поставленных пенальти Комличенко: «Не знаю, специально ли это»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал выступление команды в матче 4-го тура пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (1:3).

«Со стороны игра смотрелась нормально, «Динамо» где-то больше моментов создало, особенно в первом тайме, но с выходом Комличенко мы перехватили инициативу, забили гол. Потом было еще пару острых моментов, но у «Динамо» тоже есть очень качественные футболисты — вышел Смолов и сыграл, как мне кажется, ключевую роль в этом матче, сделал разницу. Проигрывать, конечно, обидно, но мы сделаем выводы и пойдем дальше.

Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи. Но на самом деле каждый его пенальти был стопроцентным, может один чуть сомнительный был, но сколько еще не поставили? Уже как минимум четыре пенальти не поставили. В той же игре с «Уралом», мне кажется, второй пенальти тоже был. Но я не знаю, специально ли это", — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна.

Полузащитник «Ростова» пропустил матч с «Динамо» из-за травмы.