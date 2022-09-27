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Кубок России

27 сентября, 00:58

Белоголовцев считает, что в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит» ни одной из команд не нужна победа

Иван Торопцев
Корреспондент

Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит».

«Я думаю, что победа в ближайшем матче «Спартака» и «Зенита» по большому счету не нужна ни одной из команд. Я думаю, что мы увидим «половинные» составы. Семак со своей огромной шкатулочкой, в которой у него лежит 30 футболистов, может выставить полумолодежный состав. Этот матч будет проходным, ненастоящим, скажем так. Поэтому, даже если выиграет «Спартак», я честно говорю вам, что получу, конечно, удовлетворение от того, что мы наконец грохнули этих миллионеров, но такой радости, как от победы в чемпионате или финальной части Кубка, я не получу», — приводит Betonmobile слова Белоголовцева.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в четверг, 29 сентября в Москве. Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-schitaet-chto-pobeda-v-matche-kubka-rossii-spartak-zenit-ne-nuzhna-ni-odnoy-iz-komand
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