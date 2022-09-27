Белоголовцев считает, что в матче Кубка России «Спартак» — «Зенит» ни одной из команд не нужна победа

Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит».

«Я думаю, что победа в ближайшем матче «Спартака» и «Зенита» по большому счету не нужна ни одной из команд. Я думаю, что мы увидим «половинные» составы. Семак со своей огромной шкатулочкой, в которой у него лежит 30 футболистов, может выставить полумолодежный состав. Этот матч будет проходным, ненастоящим, скажем так. Поэтому, даже если выиграет «Спартак», я честно говорю вам, что получу, конечно, удовлетворение от того, что мы наконец грохнули этих миллионеров, но такой радости, как от победы в чемпионате или финальной части Кубка, я не получу», — приводит Betonmobile слова Белоголовцева.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в четверг, 29 сентября в Москве. Начало игры — в 20.30 по московскому времени.