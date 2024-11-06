Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:30

Белоус о Барко: «Сейчас он уже не так ярок, как в первых турах»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный футбольный функционер Юрий Белоус после первого матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» (0:1) оценил игру полузащитника москвичей Барко.

В первом тайме аргентинский хавбек не смог реализовать пенальти.

— Поговорим о пенальти Барко. Это аргентинец неудачно пробил или прекрасно сыграл голкипер «Ростова» Ятимов?

— Не согласен с теми, кто считает, что пенальти — это лотерея. Ничего подобного! 11-метровые — это мастерство. В «Ростове» работает очень опытный тренер вратарей. Виталий Кафанов. Считаю, он сработал на все сто, подготовил Ятимова. Барко просто-напросто проиграл эту дуэль.

— Как вам в целом игра аргентинца? Егор Титов, например, считает, что спартаковский легионер передерживает мяч.

— Сейчас Барко уже не так ярок, как в первых матчах за «Спартак». Вот сначала многие его передачи приводили к остроте впереди. Теперь южноамериканец уже не столь конкретен. Но тут возникают вопросы и к нападающим, которые, видимо, не так хорошо открываются. Все-таки рано делать глобальные выводы по Барко. Он только недавно пришел в «Спартак». Конечно, полузащитник обладает качествами и мастерством. Но от него ждут гораздо большего. Планку-то он задал весьма высокую, но сможет ли продержать тот уровень на длинной дистанции? Вопрос.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.

Защитник &laquo;Ростова&raquo; Илья Вахания и&nbsp;защитник &laquo;Спартака&raquo; Олег Рябчук в&nbsp;матче 5&nbsp;ноября 2024 года. «Поведение Станковича начинает раздражать. Фол Рябчука — катастрофа!» Белоус о поражении «Спартака» и будущем Карпина

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Юрий Белоус
Все популярные статьи
Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
Подробная таблица
30
июл
31
июл
01
авг
13
авг
14
авг
15
авг
27
авг
28
авг
17
сен
18
сен
19
сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Эль Мехди Маухуб

Динамо

 		5

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5
Статистика / Бомбардиры

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру на старте сезона НХЛ
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Карпин опять заговорил об отставке, Станкович доволен после поражения. Что произошло после матча «Спартак» – «Ростов»
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Сегодня
Вчера
Неделя