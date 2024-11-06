Белоус: «Почему Станкович все время обращается к судьям? Мусаев, Семак, Галактионов — сдержаннее»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Получили ли удовольствие от такого футбола?

— Во втором тайме игра пошла повеселее. Видимо, слова Карпина в раздевалке дошли до футболистов «Ростова». После перерыва гости прибавили. В итоге победили. Очень важный для дончан результат с психологической точки зрения. Они давно не выигрывали. Ну и взять верх над «Спартаком» в Москве, конечно, дорогого стоит. Встреча получилась довольно жесткой. Два пенальти, много стыков. Удаление, непонятные судейские решения.

— «Спартак» не убедил?

— Красно-белые ничем не удивили, хотя Станкович выставил практически оптимальный состав. Мне не до конца понятно поведение главного тренера красно-белых.

— Что вы имеете в виду?

— Его постоянные апелляции к судьям. Он все время вскакивает со скамейки, кричит, выражает свое недовольство решениями арбитров. Такие действия иностранного специалиста вызывают вопросы. «Спартак» — большой клуб. Мы всегда сравниваем новых тренеров команды с теми специалистами, которые приводили москвичей к большим успехам. Разве Бесков и Романцев позволяли себе постоянно вскакивать и орать на судей? Мне кажется, руководству клуба надо объяснить сербу, что стоило бы эмоции держать при себе. Иначе можно потерять определенную часть колеблющихся болельщиков.

— Вам Станкович чем-то напоминает Тедеско и Абаскаля?

— Понятно, что футбол — игра эмоциональная. Но зачем же лететь к бровке при первом спорном, как кажется Станковичу, эпизоде? Это уже, не скрою, начинает раздражать. Чуть что — он разводит руками и довольно громко говорит в адрес рефери. Не особо красивая история. Я вам уже привел пример Бескова и Романцева. Но мы можем и провести параллели с теми специалистами, чьи команды сейчас лидируют в РПЛ. Согласитесь, Мусаев, Семак, Галактионов реагируют гораздо сдержаннее.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 27 ноября.