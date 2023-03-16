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Сегодня, 14:59

Белоус: «Думаю, что таким судьям, как Кукуляк, не место в российском футболе»

Алина Савинова
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Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о работе российских судей.

«Фол на Тюкаваине — это сто процентов пенальти, тут без вопросов. Кто-то говорит, что удар Клаудиньо по ноге Тюкавина был не слишком сильным, а что нужно было, ногу оторвать ему? Не понимаю таких мнений. Это был чистый пенальти, неясно, как Кукуляк не увидел этот момент, и даже после ВАР. Думаю, что таким судьям не место в российском футболе. Но бороться нужно с первоисточником. Для всех очевидно, почему так судят именно «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

15 марта в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5) главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых после просмотра ВАР.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-takim-sud-yam-kak-kukulyak-ne-mesto-v-rossijskom-futbole/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
Юрий Белоус
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