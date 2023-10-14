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Кубок России

Сегодня, 07:01

Берковский: «Знали, что по комбинациям, по содержанию игры 2Drots не проиграем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Берковский вспомнил о противостоянии с медиа-командой 2DROTS в Кубке России.

«Атмосфера, конечно, понравилась. Пришли полные трибуны. Стадион мне очень понравился. Поле хорошее. Соперник? Ну, скажем так, команда в целом неплохая. Есть ребята, которые технически хорошо оснащены. В принципе, все они в каком-то прошлом поигравшие на профессиональном уровне. Поэтому в целом интересно было играть. Мы знали, что по комбинациям, по содержанию игры мы им не проиграем. Главным были настрой и не уступить в единоборствах», — цитируют «Известия» Берковского.

«Химки» и 2DROTS встречались 28 сентября в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В этой игре победу одержала подмосковная команда (2:0).

2DROTS — двукратный чемпион российской медийной футбольной лиги. Главным тренером команды является Дмитрий Кузнецов.

Источник: https://iz.ru/1589125/aleksei-fomin/po-matchu-s-nami-vidno-gde-medialiga-gde-professionalnyi-futbol
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
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