Бейл верит, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал прошедший матч FONBET Кубка России против «Динамо» и поделился мнением о возможности выиграть турнир.

«Это была тяжелая игра, но мы прошли дальше по итогу двух матчей, так что довольны результатом. Мы давали сопернику не очень много шансов, поэтому оценю нашу игру в гостевом матче на 6,5 баллов. Безусловно, я верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне. Дома мы уже обыграли «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — думаю, это многое доказывает», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Гленн Бейл перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года из голландского «Эммена». В декабре 2022 года нидерландский защитник продлил свой контракт с «Крыльями» до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Бейл провел 22 матча за самарский клуб во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.