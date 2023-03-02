Бейл заявил, что хотел бы сыграть с ЦСКА или «Уралом» в полуфинале FONBET Кубка России

Игрок «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, кого бы хотел видеть соперником в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«С кем бы хотелось сыграть в полуфинале Кубка России? Мы уже встречались со «Спартаком» в групповом этапе, поэтому хотелось бы сыграть с ЦСКА или «Уралом». Но если выпадет «Спартак» — нет проблем, сыграем с ними еще раз. Дома мы уже обыгрывали «Спартак», так что шансы у нас в любом случае будут», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Первый четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» прошел 23 февраля и завершился со счетом 2:1 в пользу самарской команды. Ответная встреча завершилась ничьей — 1:1. «Крылья Советов» по сумме двух матчей прошли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России и узнают своего соперника по итогам жеребьевки.