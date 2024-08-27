Биджиев заявил, что уверен в пенальти в матче со «Спартаком»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился поделился мнением об эпизоде с назначением пенальти в матче 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).

— Удивлены, что наконец-то в вашу пользу назначили пенальти?

— Я не сомневался, что это стопроцентный пенальти. Это подкрепил и ВАР. Но тему судейства поднимать не хочется. Мы это делали, поскольку считали, что были определенные вещи, на которые надо обратить внимание всех команд, — сказал Биджиев на пресс-конференции.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.