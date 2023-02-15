Билеты на матч Кубка России «Волга» — «Зенит» будут стоить в пять раз дороже, чем на игры Первой лиги

Цена билетов на матч Кубка России «Волга» — «Зенит» составит 1000 рублей, сообщает Metaratings.ru.

В ближайшее время ульяновский клуб объявит о старте продаж. Ожидается, что все билеты на восьмитысячный стадион в Ульяновске будут раскуплены. Отметим, что на матчи Первой лиги в Ульяновске билеты стоят 200 рублей.

Из-за повышенного ажиотажа в городе откроют две бесплатные фан-зоны, где можно будет посмотреть матч. Одна из зон будет открыта в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена», где проводит домашние матчи команда по хоккею с мячом «Волга», а вторая появится на стадионе «Старт».

Добавим, что на игру планируют привезти и сам трофей, который вручается победителю Кубка России.

Накануне лицензионная комиссия РФС приняла стадиона «Труд» для проведения матча «Волга» — «Зенит». Встреча пройдет 25 февраля и начнется в 14.30 по московскому времени.