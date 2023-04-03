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Сегодня, 12:11

Билялетдинов прогнозирует победу «Спартака» в полуфинальном матче Кубка России с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча красно-белых с «Уралом» в FONBET Кубке России.

«Хочется увидеть яркую игру. Да, у «Спартака» есть потери. Но я бы поставил в этом матче все равно на «Спартак». Думаю, если команды покажут красивый футбол и «Спартак» выиграет, все получат удовольствие. Ведь даже в случае поражения команда остается в турнире и будет выступать в Пути регионов», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Уралом» пройдет во вторник, 4 апреля, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени. Первая игра команд в полуфинале FONBET Кубка России завершилась вничью (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-ya-by-postavil-na-spartak-v-matche-s-uralom/
Динияр Билялетдинов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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