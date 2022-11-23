Билялетдинов: «Спартак» в матче с «Крыльями» будет предельно мотивирован»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча группового турнира Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«В этой группе хорошая турнирная борьба, тому же «Зениту» не хочется свалиться в Путь регионов, а ведь «Крылья» могут так сделать. «Спартак» будет предельно мотивирован, так как вряд ли захочет покидать первое место в квартете. Тут проще разобраться с Самарой, а затем в комфорте встречаться с сине-бело-голубыми. Подопечные Гильермо Абаскаля не очень часто допускают осечки в этом сезоне», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет сегодня, 23 ноября и начнется в 18.00 мск.