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23 ноября, 12:38

Билялетдинов: «Спартак» в матче с «Крыльями» будет предельно мотивирован»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча группового турнира Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«В этой группе хорошая турнирная борьба, тому же «Зениту» не хочется свалиться в Путь регионов, а ведь «Крылья» могут так сделать. «Спартак» будет предельно мотивирован, так как вряд ли захочет покидать первое место в квартете. Тут проще разобраться с Самарой, а затем в комфорте встречаться с сине-бело-голубыми. Подопечные Гильермо Абаскаля не очень часто допускают осечки в этом сезоне», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» пройдет сегодня, 23 ноября и начнется в 18.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/bilyaletdinov-uveren-chto-spartak-budet-motivirovan-obyigrat-kryilya-v-kubke-rossii

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Ринат Билялетдинов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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