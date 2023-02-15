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Сегодня, 14:05

Боков поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России между «Волгой» и «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» и сборной России Максим Боков поделился ожиданиями от матча плей-офф Кубка России по футболу между «Волгой» и «Зенитом», который пройдет в Ульяновске.

«Как говорили в Советском Союзе, футбол состоится в любую погоду и на любом поле. Конечно, качество газона может повлиять на саму игру и тренерские задумки. Но то, что характер игры будет такой же, как и на хорошем поле, я даже не сомневаюсь. Безусловно, все хотят начать сезон в идеальных условиях и продолжать, и закончить. Но вы же понимаете, что наша страна не только больших возможностей, но и больших перепадов температур. Климатические условия у нас совершенно разные. Идеальные условия — это здорово, но мы же говорим о профессионалах, которые заключают контракты. У них же там не прописано, на каком поле они должны обязательно играть. Они должны подстраиваться под климатические условия. Под качество поля. На то они и профессионалы, чтобы на любом поле показывать стабильное качество», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Четвертьфинальная встреча в плей-офф нижней сетки Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоится 25 февраля в 14:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-o-matche-volga-zenit-v-ulyanovske-na-to-oni-i-professionaly-chtoby-na-lyubom-pole-pokazyvat-stabilnoe-kachestvo-228040/
Максим Боков
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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