КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:47

Болельщик «Спартака», сломавший флажок на арене в Жигулевске, забрал его в Москву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Гендиректор «Акрона» Алексей Власов рассказал о последствиях инцидента со сломанным угловым флажком перед игрой FONBET Кубка России против «Спартака».

«Насколько мне известно, в итоге никаких долгих задержаний и эксцессов не было. Даже те ребята, которые сломали флажок, ушли вместе с ним. Мне знакомые спартаковские болельщики даже присылали фотографии, как этот флажок добрался до Москвы. Так что никаких серьезных задержаний на 15 суток или больше не было», — приводит слова Власова «РБ Спорт».

19 апреля перед матчем полуфинала Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» в Жигулевске болельщики гостей попали на поле стадиона «Кристалл», где один из них сломал угловой флажок.

По итогам того матча со счетом 2:1 победил «Акрон». 3 мая тольяттинская команда на выезде сыграет в финале Пути регионов турнира против «Краснодара». Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bolel-shhik-spartaka-slomavshij-flazhok-na-arene-v-zhigulevske-zabral-ego-v-moskvu/
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Урал» — ЦСКА: все голы матча