Болельщик «Спартака», сломавший флажок на арене в Жигулевске, забрал его в Москву

Гендиректор «Акрона» Алексей Власов рассказал о последствиях инцидента со сломанным угловым флажком перед игрой FONBET Кубка России против «Спартака».

«Насколько мне известно, в итоге никаких долгих задержаний и эксцессов не было. Даже те ребята, которые сломали флажок, ушли вместе с ним. Мне знакомые спартаковские болельщики даже присылали фотографии, как этот флажок добрался до Москвы. Так что никаких серьезных задержаний на 15 суток или больше не было», — приводит слова Власова «РБ Спорт».

19 апреля перед матчем полуфинала Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» в Жигулевске болельщики гостей попали на поле стадиона «Кристалл», где один из них сломал угловой флажок.

По итогам того матча со счетом 2:1 победил «Акрон». 3 мая тольяттинская команда на выезде сыграет в финале Пути регионов турнира против «Краснодара». Начало — в 19:30 по мск.