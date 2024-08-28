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Сегодня, 21:13

Болельщики «Динамо» и «Локомотива» скандировали кричалку про «Зенит» в Кубке России

Алина Савинова
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Болельщики московского «Динамо» повторяли кричалку «Зенит» — позор российского футбола» во время матча с «Крыльями Советов» в 3-м туре группового турнира FONBET Кубка России (5:1).

К кричалке про «Зенит» также подключились фанаты «Локомотива», которые пришли на кубковую игру железнодорожников с «Химками» (4:0).

Матчи «Динамо» и «Локомотива» проходили в среду, 28 августа, в Москве — на «ВТБ Арене» и «РЖД Арене».

В мае «Факел» оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбительную кричалку в адрес санкт-петербургского клуба во время матча РПЛ. В июле по этой же причине были оштрафованы московские «Локомотив» и «Спартак».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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