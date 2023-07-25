Болельщики «Локомотива» освистали Артема Дзюбу после его выхода на поле в матче с «Уралом»

Болельщики «Локомотива» освистали нападающего Артема Дзюбу после выхода футболиста на поле в матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Урала».

На 60-й минуте форвард вышел на замену вместо Вильсона Изидора. Болельщики встретили игрока свистом.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников.

В сезоне-2023/24 Дзюба принял участие в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2). Нападающий провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.