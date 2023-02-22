Болельщики «Локомотива» освистали Артема Дзюбу в начале матча со «Спартаком»

Болельщики «Локомотива» освистали нападающего своей команды Артема Дзюбу в начале первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».

Фанаты стали свистеть в момент, когда 34-летний футболист впервые коснулся мяча.

Дзюба — воспитанник «Спартака», он покинул клуб летом 2015 года, после чего выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». 8 февраля 2023 года форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Матч со «Спартаком» — дебютный для Дзюбы в составе железнодорожников.