Болельщики «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на матче с «Динамо»

Болельщики «Зенита» вывесили большой баннер на первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо». На полотне рядом с кубками изображены главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, который во время игровой карьеры выступал за «Зенит», а также бывшие футболисты питерской команды Андрей Аршавин и Константин Зырянов. «Наш позор вам только снится», — написано на баннере. Баннер стал ответом на оскорбительную кричалку «Зенит» — позор российского футбола», которую болельщики «Динамо» неоднократно выкрикивали на матчах против питерцев.

