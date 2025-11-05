Видео
5 ноября, 21:04

Болельщики «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на матче с «Динамо»

Алина Савинова
Баннер «Зенита» со словами «Наш позор вам только снится».
Фото ФК «Зенит»

Болельщики «Зенита» вывесили большой баннер на первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».

На полотне рядом с кубками изображены главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, который во время игровой карьеры выступал за «Зенит», а также бывшие футболисты питерской команды Андрей Аршавин и Константин Зырянов.

«Наш позор вам только снится», — написано на баннере.

Баннер стал ответом на оскорбительную кричалку «Зенит» — позор российского футбола», которую болельщики «Динамо» неоднократно выкрикивали на матчах против питерцев.

37

  • Дед Пихто

    Небось всем газпромом с мюллером во главе рисовали, и получилось то так себе.

    06.11.2025

  • Бустег

    у них еще есть 3 полуфинала у кое-кого во всех турнирах, не то что кубки Зенита - там посерьезнее достижения ухаха

    06.11.2025

  • Бустег

    от зависти крышняк уехал?)

    06.11.2025

  • Бустег

    что они кому воткнули?) просто нафиг Зениту этот кубок не нужен

    06.11.2025

  • Бустег

    вы хоть ЧР для начала выиграйте разок, спустя 50 лет, потом будешь вещать тут)) уж не говорю про еврокубки - у вас их не будет никогда

    06.11.2025

  • Бустег

    ничего не изменилось у вас, а у Зенита куча трофеев за это время появилось, из-за чего де--мом разит уже от вас

    06.11.2025

  • Бустег

    отлично потроллили!

    06.11.2025

  • kajbek

    Яшин,Аничкин, Еврюжихин, Прудников, Бесков,Лосев,Добровольский Численко,Скляров, тренеры Качалин, Якушин - еще неизвестно откуда их забирали :rofl:

    06.11.2025

  • kajbek

    Известно как собирали динамо, спартак, цска в советсие времена - со всей страны по приказу, повестке! Не пойдешь - прямая дорога в армию и тд!!!

    06.11.2025

  • ViktorDiktor®

    /Сны и сновидения/:joy:

    06.11.2025

  • zentmaison

    И во сне и наяву...

    06.11.2025

  • Бен Ричардс

    Повесили позорный баннер, сделанный явно не за счет простых болел, а, видимо, за счет повышенных тарифов за газ с населения и сразу же бразгаз позорно слил, пропустив три мяча. Мне понравилось, не надо эту хрень убирать, пусть это станет хорошей традицией.

    06.11.2025

  • Андрей29m

    Как же у даунов московских подгорает) днище всего лишь отсрочило отсос еще одной зал…пы))

    06.11.2025

  • Роман72

    Красавы чё, признали правду, наконец

    06.11.2025

  • nekony

    Не посадят, к сожалению. Рука руку моет.

    05.11.2025

  • spartsmen

    И слава богу, что снится, подумали динамовцы и воткнули три штуки наяву.

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    .Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    05.11.2025

  • футбол это спорт

    О позоре никто и не думал, а фанаты в результате сами себя наказали.

    05.11.2025

  • Valekka

    Сколько строили и за сколько-история.А условий,чем у Питерских болел,ни у кого лучше нет!!! Даже у Кубанцев с Тушино,не говоря о других!! На каком ещё стадионе при нуле люди сидят,сняв куртки и пальто?!

    05.11.2025

  • Никто62

    Это их и сгубило

    05.11.2025

  • S.M

    Идиоты. Сами же болелы бомжехранилища эту фразу в адрес команды прокричали на еврокубке когда с Аустрией в ЛЧ 2013-2014 сыграли 1-4, а теперь еще недовольства выражают да штрафы другие клубы получают за их детище. Ну Динамо показало им в очередной раз кому что снится)))

    05.11.2025

  • Николай Макеев

    В 80е и в 90е был такой "заряд": Кто болеет за Зенит -от того г**ном разит! Ни в 00ые,ни в 10-е ,ни в- 20-е -ничего не изменилось и вонь осталась

    05.11.2025

  • Valekka

    Симпатично,с выдумкой! Только не понятно,кто с соской?!

    05.11.2025

  • Николай Макеев

    Зенит -это позор Росскийского футбола и это ни оскорбление -это Реальность

    05.11.2025

  • Владислав

    Ну эта кричала звучит на всех стадионах страны. Так чего обиделись только на Динамо? ))

    05.11.2025

  • анатолий еремин

    В Москве их 5 минимум.а чтобы ваш построить как липку всю страну ободрали.воровали все кому не лень и если бы не ЧМ. инепресловутый админресурс думаю многих бы посадили.аможет еще ипосадят.

    05.11.2025

  • анатолий еремин

    Первая 10 самых высокооплачиваемых футболистов в стране игроки Зенита.а свои=то где за последние 20 лет ну хотя бы один.

    05.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    У Динамо есть Величайший Лев Яшин и Золотой мяч ни один газовый и рядом не валялся! У вас только покупные масаи, за которых спускают Народное достояние...

    05.11.2025

  • анатолий еремин

    А что правда? Семак воспитанник Луганского футбола в Зенит пришел уже заслуженным мастером спорта.а с послужным списком получше чем у Аршавина и Зырянова в Динамо было пруд пруди. Не болельщик Динамо но навскидку Яшин,Аничкин, Еврюжихин, Прудников, Бесков,Лосев,Добровольский Численко,Скляров, тренеры Качалин, Якушин. так что пускай болелы Зенита сидят на попе ровно вместе со своей командой им еще долго в туалет ходить чтобы Динамо догнать.Может и современное Динамо непонятно кому=то.но клубу более100 лет.Зенит менее 40лет назад был вообще на задворках нашего футбола и вполне возможно еще туда вернется. Не всегда ему будет помогать админресурс,за последние 20 лет любви к Зениту у болельщиков Страны точно не прибавилось.

    05.11.2025

  • оппонент

    Стадион построен за счёт петроградского городского бюджета, а потом передан за 1 руб. Зениту. Денег на это чудо ахнули как на три Уэмбли.

    05.11.2025

  • Jackson 57

    Однако! А ведь это у Динамо нет ни такого стадиона, ни такой игры, ни таких болельщиков. Одна память о прошлом. Лошадь, у которой всё позади...

    05.11.2025

  • Jackson 57

    Зато построили лучший стадион в России. И один из лучших в Европе. Завидуйте.

    05.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    О, у позора Всея Руси уже стадия принятия, осознали таки кто они есть газовые педры :nail_care:

    05.11.2025

  • Smash.

    Это вы во сне находитесь, вывешиватели баннера.

    05.11.2025

  • Diman_madridista

    Что правда то правда. Современное Динамо это набор непонятных, нелепых понтов. Вы чего выиграли за последние сорок лет? Ладно когда на Зенит лают болельщики Спартака, ЦСКА, Локо, но эти-то куда лезут

    05.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Зенит, а сколько вы свой стадион строили?)) Позор

    05.11.2025

