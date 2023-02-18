Борис Чухлов: «Зенит» должен обыгрывать «Волгу» любым составом и в любом состоянии»

Борис Чухлов, чемпион СССР в составе «Зенита», рассказал, с какими трудностями могут столкнуться сине-бело-голубые при подготовке к матчу с «Волгой» в Кубке России.

«Игроки должны взять себя в руки, настроиться на матч с «Волгой». Тренер может подготовить тебя физически, дальше ты уже сам себя готовишь. Ты профессионал, у тебя контракт, это лучший стимул. Если в Ульяновск будет «минус 10», а судья разрешит играть, надо будет играть. Подготовить бутсы, подобрать амуницию. Я понимаю, что им будет тяжело в таких условиях — это не Эмираты.

И ребята из «Волги» захотят себя зарекомендовать. Домашняя игра, «Зенит» — лидер нашего футбола, придут болельщики. Настрой у хозяев будет запредельный, погода в их пользу. Но профессионалов это не должно смущать. Пусть Семак выберет физически крепких игроков, тех, кто не боится морозов, если он в ком-то сомневается. Но «Зенит» должен бороться за победу в каждом матче. «Зенит» должен обыгрывать «Волгу» любым составом и в любом состоянии», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

25 февраля «Зенит» проведет матч ? финала Пути регионов Кубка России против ульяновской «Волги». Время начала — 14.30 по Москве.