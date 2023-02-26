Борис Игнатьев назвал фаворитов FONBET Кубка России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о фаворитах текущего сезона FONBET Кубка России.

«Довольно запутанная схема Кубка России в этом году, я в этой структуре, честно говоря, до сих пор не разобрался. На данном этапе мне нравится, что все команды, которые участвуют на этом этапе в Пути РПЛ, могут продолжать борьбу за трофей, у них есть заинтересованность и желание участвовать в этом турнире.

Но однозначного фаворита у меня нет, как и. понимания того, что будет на следующей стадии. Пока «Спартак», ЦСКА и «Зенит» показывают ту игру, с которой можно победить. Они уже готовы к возобновлению сезона РПЛ. Думаю, что болельщики этих команд со мной согласятся», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Действующим победителем турнира является «Спартак». В финале Кубка России 2022 года красно-белые обыграли «Динамо» (2:1). Встреча проходила в «Лужниках».