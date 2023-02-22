Рапопорт: «Зениту» надо вести не просто основной, а мотивированный состав, иначе в Ульяновске можно оступиться"

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями о матче 1/4 финала FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Волгой» в Ульяновске.

«Я видел, как играет Ульяновск, и не один раз — это очень волевая, бойцовская команда. А если еще и поле будет в таком состоянии, при котором на первый план выйдет борьба, единоборства, то «Зениту» надо быть очень серьезно готовым. Конечно, мастерство у петербуржцев, безусловно, выше, но ведь были эпизоды, когда проигрывали соперникам рангом ниже.

Я не верю, что «Зенит» может оступиться в матче против «Волги», хотя над составом Семаку придется подумать. «Тепличные» бразильцы непонятно как будут себя проявлять в тяжелых условиях, а более «российский» состав неубедительно выглядел в последних играх. Так что, думаю, надо вести основной состав, даже не просто основной, а мотивированный, иначе в Ульяновске можно оступиться. Никакой легкой прогулки там не будет», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Кубковый матч «Зенит» — «Волга» пройдет 25 февраля. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.