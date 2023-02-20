Борис Рапопорт: «Дзюба сможет себя проявить в матче со «Спартаком», хотя я не вижу у «Локомотива» шансов»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт предположил, как проявит себя нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в матче 1/4 финала FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Я думаю, Дзюба сможет себя проявить в этом матче. Не знаю, насколько он сейчас готов, все же, Артем не так много готовился, но еще сезон-два как минимум он вполне может выдержать. Особенно если игра «Локомотива» будет построена таким образом, что в ней будут использоваться сильные стороны Дзюбы, к которому я, кстати, отношусь с большим уважением. Артем неординарный, он личность, у него очень развито честолюбие, что он неоднократно проявлял. И игрой за тульский «Арсенал», и в сборной России. Так что, повторюсь, «Локо» с новым молодым тренером Михаилом Галактионовым нужно использовать Дзюбу правильно. Хотя, честно говоря, я не вижу у «Локомотива» шансов в матче со «Спартаком», — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорта.

Первый кубковый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».