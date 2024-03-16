Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

16 марта, 11:00

Борис Ротенберг раскритиковал футболистов «Сочи» за вальяжность в матче против «СКА-Хабаровска»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о вылете команды из Кубка России. «СКА-Хабаровск» победил «Сочи» по пенальти в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (4:2 по пен).

«В этой встрече тренер дал сыграть ребятам, которые были во втором составе. Но вместо того, чтобы биться и зарабатывать себе место в основе, они вышли на поле вальяжно. Играли дома — на матч приходят зрители, которые хотят посмотреть на свою команду. Но они получают такой футбол... Это недопустимо! Тренер футболистам говорит одно, а они выходят играть вальяжно. Не знаю, откуда это... Соперник — команда из первой лиги. Они-то приехали побеждать! Какой смысл бить выше ворот (речь про удар Кордовы в серии пенальти, — Прим. «СЭ»), если у тебя мандраж? Чтобы показать свое превосходство? В итоге это выливается в то, что ты не попадаешь по воротам», — сказал Ротенберг «СЭ».

Игры второго раунда 1/4 финала пути регионов Кубка России пройдут 2-4 апреля. Хозяевами матчей стали клубы, одержавшие победы в матчах первого этапа турнира. «СКА-Хабаровск» встретится с «Динамо».

Борис Ротенберг. «Чем «Зенит» может помочь «Сочи»? Обыграть с минимальным счетом?» Интервью Бориса Ротенберга
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов: «Нахождение на лавке «Динамо» Дасы и Скопинцева пока необъяснимо»

Лещук: «На стадионе «Зенита» самая угнетающая атмосфера»