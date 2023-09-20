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Кубок России

Сегодня, 12:03

Ботнарь — о голе Классена: «Сложный удар, над ушами»

Алина Савинова
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Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь высказался о поражение команды от «Спартака» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России (0:3).

— Что произошло в концовке — на крупное поражение вы не наиграли?

— Счет был 0:1, мы пошли отыгрываться, защитники тоже побежали вперед, оставили голые зоны и пропустили два мяча в добавленное время. «Спартак» этим умеет пользоваться, — приводит «РБ Спорт» слова Ботнаря.

— Как смотрите на пропущенные мячи — возможно ли было среагировать?

— Пока не пересматривал голы.

— Что скажете о первом мяче — после удара Классена. С одной стороны, шикарный удар, с другой — во вратарский, ближний, угол.

— Сложный, неудобный мяч. Над головой, над ушами. Плюс дистанция короткая. Не знаю, надо смотреть.

«Спартак» лидирует в группе D с 12 очками. «Пари НН», набрав 2 очка, идет на последнем месте. 4 октября красно-белые встретятся в кубковой игре с «Динамо». «Пари НН» 4-го числа проведет матч с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-botnar-o-gole-klassena-slozhny-j-udar-nad-ushami/
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