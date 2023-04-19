Бояринцев — о победе «Акрона»: «Прежде всего это заслуга Евгения Калешина»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на победный результат «Акрона» в матче со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

«Такую слабую физическую активность в исполнении игроков «Спартака» объяснить не так просто. На мой взгляд, причина поражения прежде всего в том, что «Акрон» очень хорошо подготовился к визиту красно-белых. Выбрали определенную тактику, которая принесла успех, — быстрый переход из обороны в атаку. Они наказали «Спартак» именно в быстрых ответных атаках. Также игроки тольяттинской команды хорошо перемещались, хорошо оборонялись, закрыли почти все пространство. Прежде всего это заслуга Евгения Калешина, потому что команда очень хорошо подготовилась по всем параметрам, в том числе и к стандартным положениям, с них тоже могли забить сегодня. Так что «Акрон» превзошел «Спартак» по всем компонентам», — цитирует Бояринцева RT.

Московский клуб вылетел из турнира, а «Акрон» в следующем раунде сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Крылья Советов».