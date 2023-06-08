Божович не считает ЦСКА фаворитом финала FONBET Кубка России

Бывший тренер клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Миодраг Божович объяснил, почему не считает ЦСКА фаворитом в предстоящем финале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Кубок — это другое соревнование. Я не согласен с тем, что ЦСКА — фаворит финала. Да, может быть, армейцы неплохо идут, но в одной игре любая команда может выиграть другую. Этим Кубок и интересен. У вас нет возможности что-то изменить. Поэтому шансы равные. Лично я буду за «Краснодар», — приводит слова Божовича Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в Москве 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.