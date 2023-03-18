Божович об ошибке начальника «Локомотива» с Бариновым: «Не знаю, как такое возможно»

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением о выходе дисквалифицированного полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между московской командой и «Акроном» (1:1, 6:7 — пенальти).

«Это ошибка спортивного отдела «Локомотива». Не знаю, как такое возможно. Виноват начальник команды, но и кто-то из тренеров должен следить за этим, помощники должны вести учет. Например, у меня всегда был помощник, который следил за такими дисквалификациями, поэтому я сам не обращал на них особого внимания. Это уже технические вопросы, за которыми должен следить начальник команды», — сказал Божович «СЭ».

Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.