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Сегодня, 09:30

Божович об ошибке начальника «Локомотива» с Бариновым: «Не знаю, как такое возможно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович в интервью «СЭ» поделился мнением о выходе дисквалифицированного полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между московской командой и «Акроном» (1:1, 6:7 — пенальти).

«Это ошибка спортивного отдела «Локомотива». Не знаю, как такое возможно. Виноват начальник команды, но и кто-то из тренеров должен следить за этим, помощники должны вести учет. Например, у меня всегда был помощник, который следил за такими дисквалификациями, поэтому я сам не обращал на них особого внимания. Это уже технические вопросы, за которыми должен следить начальник команды», — сказал Божович «СЭ».

Баринов не должен был принимать участия в матче с «Акроном», так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России
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Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Миодраг Божович
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