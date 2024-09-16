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Судейство

Сегодня, 17:36

Бригада Чебана будет судить кубковый матч ЦСКА — «Краснодар»

Алина Савинова
Сергей Чебан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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РФС объявил судейские назначения на матчи 4-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встречи пройдут с 17 по 19 сентября.

На матч между ЦСКА и «Краснодаром», который пройдет 18 сентября, назначена бригада Сергея Чебана. Игру «Зенита» и «Акрона» в Санкт-Петербурге будет судить Евгений Кукуляк. Главным арбитром динамовского дерби в Махачкале станет Иван Абросимов, а на игре «Акрон» — «Факел» будет работать бригада Веры Опейкиной.

17 сентября (вторник)

«Зенит» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Владимир Казьменко.

18 сентября (среда)

«Акрон» — «Факел»: судья — Вера Опейкина, помощники судьи — Денис Петров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Артур Федоров, АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Адлан Хатуев, Павел Новиков; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гвардис.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Чебан; помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Мартынов.

19 сентября (четверг)

«Химки» — «Локомотив»: судья — Михаил Черемных; помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Антон Фролов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Арам Петросян, Игорь Князев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Александр Колобаев.

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Роман Сафьян; помощники судьи — Хамид Талаев, Андрей Филипкин; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Артем Любимов, АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

В Пути РПЛ играют 16 клубов чемпионата России. Матчи группового турнира для команд премьер-лиги проводятся в два круга по принципу «каждый с каждым» — на своем поле и на поле соперника.

Кубок России по футболу-2024/25: основная информация, новости, результаты и видео обзоры матчей.

Источник: https://www.rfs.ru/cup/news/221161
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