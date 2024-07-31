Broke Boys встретятся с «Квантом» в рамках группового этапа пути регионов FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Матч состоится на стадионе «Центральный» в Одинцово. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка страны. За ключевыми событиями противостояния Broke Boys — «Квант» можно следить в матч центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире эксклюзивно покажут на сайте matchtv.ru.

Прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Квант» читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео