Бугаенко подверг критике новый формат Кубка России

Нападающий клуба «Зенит-2» Игорь Бугаенко поделился мнением о новой формате FONBET Кубка России.

«Для региональных команд Второй лиги — это очень плохо. Это ведь настоящий праздник. На команду РПЛ всегда собирался полный стадион, огромное внимание к этим играм каждый год. Этого реально все ждали! А сейчас сколько надо пройти стадий, чтобы выйти на команду РПЛ?» — приводит слова Бугаенко «Спорт День за Днем».

Согласно новому формату Кубка России, команды Второй лиги могут сыграть с представителями РПЛ в четвертьфинале Пути регионов. Для этого необходимо преодолеть шесть раундов.