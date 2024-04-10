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Кубок России

Сегодня, 18:57

Бугаенко подверг критике новый формат Кубка России

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Нападающий клуба «Зенит-2» Игорь Бугаенко поделился мнением о новой формате FONBET Кубка России.

«Для региональных команд Второй лиги это очень плохо. Это ведь настоящий праздник. На команду РПЛ всегда собирался полный стадион, огромное внимание к этим играм каждый год. Этого реально все ждали! А сейчас сколько надо пройти стадий, чтобы выйти на команду РПЛ?» — приводит слова Бугаенко «Спорт День за Днем».

Согласно новому формату Кубка России, команды Второй лиги могут сыграть с представителями РПЛ в четвертьфинале Пути регионов. Для этого необходимо преодолеть шесть раундов.

Источник: «Спорт День за Днем»
Кубок России
ФК Зенит-2
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