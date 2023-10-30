Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:10

Буланов — главный арбитр матча «Спартак» — «Краснодар» и другие назначения в FONBET Кубке России

Алина Савинова
Евгений Буланов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

РФС объявил судейские назначения на матчи 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Краснодар» назначен Евгений Буланов. Игра пройдет 1 ноября и начнется в 20.45 по московскому времени.

Все назначения судей на матчи:

31 октября (вторник)

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

1 ноября (среда)

«Сочи» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Олег Соколов.

«Локомотив» — «Рубин»: судья — Вера Опейкина, ассистенты судьи — Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Виктор Кулагин.

2 ноября (четверг)

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Французов.

«Ростов» — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Динамо» — «Пари НН»: судья — Ранэль Зияков, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Денис Петров; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Газзаев — о победе ЦСКА над «Краснодаром: «Безупречная игра Акинфеева!»
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
Шойгу оценил потери Украины в контрнаступлении
Госдеп не пустил дипломатов из России на открытие памятника в Калифорнии
В США отметили недовольство американцев из-за помощи Байдена Киеву
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Абаскаль заявил, что Промес пропустит игру против «Краснодара»
Хавбек «Пари НН» Трошечкин: «Заговора против нас нет — просто уровень судейства такой»
Матч звезд FONBET Кубка России пройдет 16 декабря в Сколково
Горшков не связывает поражения «Крыльев» с эйфорией после разгромной победы над «Спартаком»
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России
Главный тренер «Шинника» Хомуха назвал закономерным итог кубкового матча с «Акроном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль заявил, что Промес пропустит игру против «Краснодара»