Булыкин: «Нравится стратегия «Локомотива», доверие к молодым игрокам»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу железнодорожников над «Оренбургом» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Матч мне понравился, и особенно понравилось то, как проявили себя молодые футболисты, которые в этом сезоне стали часто попадать в основной состав. Было приятно видеть гол Ракова и победу «Локомотива». Вообще мне нравится стратегия «Локомотива», доверие к молодым игрокам. Уже через короткое время мы видим футболистов, которые показывают хороший футбол, и за это нужно отдать должное руководству клуба и тренерскому штабу, который доверяет молодым игрокам и раскрывает их», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы B.

(Денис Сафронов)