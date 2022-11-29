Булыкин назвал оптимальное время для проведения Матча звезд Кубка России

Бывший нападающий «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал, в какое время было бы лучше проводить Матч звезд Кубка России.

«Конечно, кто-то захочет в отпуск уехать, а у кого-то будет желание участвовать в таких мероприятиях. Но, думаю, их можно проводить и в январе, и в феврале, когда игроки уже выйдут из отпуска и будут приходить в оптимальную физическую форму. Как раз можно будет посмотреть, на что они способны после отпуска — показать мастерство, порадовать болельщиков. Вот это, думаю, более удобное время для подобных событий», — цитирует экс-хавбека «Газета.ру».

Российский футбольный союз объявил о проведении первого в истории Матча звезд Кубка России. Игра пройдет 3 декабря в формате 5 на 5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут. Помимо самого матча участники проведут соревнования на ловкость, скорость и силу. После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.