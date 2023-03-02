Булыкин — об игре Дзюбы за «Локомотив»: «Видно, что его не понимают»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» оценил выступления форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матчах FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1, 2:4).

«Пока Дзюба не очень, пока не вошел. И видно, что его не понимают. Дают иногда верхом, когда надо низом. И у него много потерь. Не мог зацепиться со «Спартаком», а это все-таки это серьезный соперник. И он играет по девяносто минут. Моменты у него есть и были. Самое главное для нападающего — это забивать. Если забьет, почувствует уверенность, и партнеры это увидят и будут отдавать хорошие пасы. Ему надо играть, находить свой игровой тонус, получать хорошие передачи и забивать.

Если это будет в ближайших матчах, что нужно «Локомотиву» в чемпионате, то все у него будет нормально. Если пару-тройку игр будет играть и не будет забивать, то возникнут вопросы не только к нему, а ко всему «Локомотиву». Я надеюсь, что в следующих играх в чемпионате у него будет больше шансов и пойдут голы", — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Дзюба присоединился к железнодорожникам 8 февраля этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона.