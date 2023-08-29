Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:08

Булыкин объяснил, почему ждет много голов в кубковом матче «Спартака» и «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи московской команды со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России.

«Я ожидаю хорошую игру. Все-таки это дерби в кубковом матче. Пусть его результат и не имеет большого значения. Но команды захотят порадовать болельщиков красивой игрой и результативностью. Поэтому нас ждет открытый футбол и много голов. Команды равны по силе, и обе имеют шансы победить. А я, конечно, буду болеть за «Динамо», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11101346-bulykin-obyasnil-pochemu-zhdet-mnogo-golov-v-kubkovom-matche-spartaka-i-dinamo.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Гимнастка Мельникова верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
Украинка Марта Костюк попросила москвичку Елену Рыбакину выиграть US Open
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» победил «Урал» в FONBET Кубке России

«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России