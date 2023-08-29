Булыкин объяснил, почему ждет много голов в кубковом матче «Спартака» и «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи московской команды со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России.

«Я ожидаю хорошую игру. Все-таки это дерби в кубковом матче. Пусть его результат и не имеет большого значения. Но команды захотят порадовать болельщиков красивой игрой и результативностью. Поэтому нас ждет открытый футбол и много голов. Команды равны по силе, и обе имеют шансы победить. А я, конечно, буду болеть за «Динамо», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа. Начало — в 19:30 по мск.