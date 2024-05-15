Булыкин: «Это смешно, но «Балтика» заслужила выход в суперфинал Кубка России»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин подвел итоги матча «Спартака» против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Это очень смешно — команда, которая может вылететь из РПЛ, вышла в суперфинал Кубка России. Такой интриге даже АПЛ позавидует. «Балтика» бьется, не сдается, они заслуженно прошли «Спартак». «Спартак» растерял много моментов, но «Балтика» просто выстояла. «Зенит» по интереснее «Спартака», «Балтики» будет нелегко», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.