Булыкин отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» в Кубке России

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом» (1:0).

«Фаворитом был «Зенит», но «Динамо» хорошо сыграло и реализовало свой момент, хотя было много шансов отличиться еще. Смолов здорово пробил и убежал от игроков, этим моментом «Динамо» победило. Понятное дело, что здесь два противостояния и второе будет намного важнее, чем это первое», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».