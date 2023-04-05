Булыкин отреагировал на слова Смолова и Бувача в адрес журналистов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал резкие высказывания нападающего «Динамо» Федора Смолова и спортивного директора московской команды Желько Бувача во время общения с прессой после поражения от «Акрона» в FONBET Кубке России (0:0, пенальти — 1:4).

«Это и с вылетом из Кубка связано. Но уже давно пора ввести правило пресс-подходов. Когда я сам еще выступал за «Аякс», там было, что троих человек назначали, которые точно должны подойти к прессе. Остальные уже по желанию. У нас, к сожалению, до сих пор в этом отношении не ведется никакой работы с клубами. А что касается обидных слов Желько Бувача, то понятно — у команды стояли совсем другие задачи, и в Кубке хотели хорошо сыграть. И в чемпионате нет результата, из Кубка вылетели, и тренер подвис. Понятно, что спортивный директор нервничает. Неизвестно, что будет в «Динамо» в ближайшее время», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ранее Смолов резко ответил на вопрос корреспондента после вылета бело-голубых из FONBET Кубка России. Бувач назвал другого журналиста глупым в ответ на вопрос о будущем тренера москвичей Славиши Йокановича.