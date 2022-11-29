Булыкин поддержал проведение Матча звезд Кубка России

Бывший нападающий «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о проведении Матча звезд Кубка России.

«Всегда хорошо, когда есть шоу для болельщиков, потому что три месяца без футбола — это много. Можно устраивать разные турниры, шоу — почему бы не организовать и подобное мероприятие, и Кубок легенд, и тому подобное? Я за любой кипеж, кроме голодовки», — цитирует экс-форварда «Газета.Ru».

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате «5 x 5» и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.