Булыкин — о голах Педро в матче против «Спартака»: «Попал так, как нужно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на дубль новичка «Зенита» Педро в первом матче Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Голы Педро — заглядение. Попал так, как нужно. Оба мяча — красотища. Молодец, пока все шикарно исполняет. «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»? Учитывая то, что в «Зените» много игроков высокого уровня, а футболисты замены всегда только усиливают игру. Конечно, у сине-бело-голубых есть преимущество в классе игроков, но в футболе часто происходят осечки. Соперник, который больше нацелен на победу и более удачлив, может бороться с «Зенитом»», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».