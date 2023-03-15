Булыкин: «Не знаю, намудрили или нет с форматом Кубка, но руководители явно хотели сделать больше матчей»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о формате FONBET Кубка России на фоне новости о том, что полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов не должен был играть в матче против «Акрона».

«Перемудрили ли с форматом? Не знаю, но явно руководители хотели сделать больше матчей, поэтому в таком формате есть логика. А вот окончательное мнение о такой сетке можно будет сказать только после завершения турнира. По поводу Баринова, то это внутренняя ошибка в клубе. Я не знаю, кто в «Локомотиве» этим занимается и упустил этот момент. Если бы «Локомотив» победил, то, наверное, были бы скандалы и разбирательства, но «Локо» вылетел, поэтому дальше про этот эпизод никто спрашивать не будет. Поэтому не знаю, намудрили или нет по такому формату Кубка, после завершения турнира болельщики дадут оценку этой идеи», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» потерпел поражении от «Акрона» в Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:7) и вылетел из турнира.

Баринов не должен был принимать участие в матче с тольяттинской командой, так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.