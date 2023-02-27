Булыкин положительно оценил судейство в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2).

«Я считаю судейство было очень хорошим. Оно позволяло играть, из-за этого мы увидели такой интенсивный футбол. С большими скоростями и с борьбой, и с красивыми голами. Судейство, наоборот, помогло тем, что давало играть, а не все падали из-за мелкого толчка. «Локомотиву» не хватило сил, сыгранности и хороших действий в защите», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В первой игре красно-белые выиграли у «Локомотива» — 1:0. «Спартак» вышел в полуфинал FONBET Кубка России.