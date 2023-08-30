Булыкин предположил, почему «Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:4).

«Спартак» очень хорошо настроился на игру, «Динамо» не смогло совладать с игроками красно-белых, и две малейшие ошибки привели к голам. После этого очень тяжело было возвращаться в игру. Такие матчи случаются, и когда выходит состав не совсем боевой, то такое вполне возможно", — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

После этой игры «Динамо» идет на 2-й строчке в таблице группы D пути РПЛ FONBET Кубка России, имея в активе 4 очка. В четвертом туре московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 19 сентября.