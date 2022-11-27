Булыкин признался, что будет смотреть матч «Зенит» — «Спартак», а не игру ЧМ-2022 Бельгия — Марокко

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин признался, что будет смотреть матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», а не игру чемпионата мира-2022 Бельгия — Марокко. Начало обеих встреч — в 16:00 (мск).

«Я буду смотреть «Зенит» — «Спартак». Это последнее дерби двух столиц в году. Еще посмотрю «Локомотив» против «Нижнего Новгорода». Хочется увидеть, на какой ноте уйдут команды на зимний перерыв. Не очень удобно, что матчи Кубка во время чемпионата мира идут, но будем смотреть параллельно», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.