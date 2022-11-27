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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин признался, что будет смотреть матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», а не игру чемпионата мира-2022 Бельгия — Марокко. Начало обеих встреч — в 16:00 (мск).
«Я буду смотреть «Зенит» — «Спартак». Это последнее дерби двух столиц в году. Еще посмотрю «Локомотив» против «Нижнего Новгорода». Хочется увидеть, на какой ноте уйдут команды на зимний перерыв. Не очень удобно, что матчи Кубка во время чемпионата мира идут, но будем смотреть параллельно», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования