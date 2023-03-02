0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:39

Булыкин: «Интересно посмотреть и на «Локомотив», сможет ли он не допустить осечки в матче с «Акроном»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал итоги жеребьевки FONBET Кубка России.

«Во всех парах есть интересные сюжеты, все матчи будет смотреть очень интересно. Получится ли у ЦСКА пройти «Крылья», сможет ли «Спартак» разобраться с «Уралом». Ответы на эти вопросы получить зрителю будет интересно. «Зенит» — «Динамо», конечно, выделяется среди прочих пар. «Зенит» считаю фаворитом в этой дуэли. Интересно посмотреть и на «Локомотив», сможет ли он не допустить осечки в матче с «Акроном», который выбил «Торпедо». «Пари НН» — «Ростов» — это противостояние равных соперников, как и дуэль «Ахмата» и «Краснодара». Будем надеяться, что эти матчи понравятся болельщикам, и они принесут нам много голов», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля. Поединки второго этапа 1/4 финала Пути регионов будут состоять из одной игры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-pari-nn-rostov-e-to-protivostoyanie-ravny-h-sopernikov/
Дмитрий Булыкин
Кубок России
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
В Москве в ДТП попала телеведущая Лариса Вербицкая
МИД РФ выразил озабоченось из-за сообщений о поставках Сербией оружия Украине
Суд вынес приговор убившим семью в Омской области подросткам
Террор по-украински: ДРГ захватили заложников в Брянской области
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Масалитин назвал «Крылья Советов» фаворитами в кубковом матче с ЦСКА
Президент «Урала» Иванов — о матче со «Спартаком»: «Играть с лучшими всегда приятно. Мы никого не боимся»
Бушманов: «Урал — сложный соперник для всех, понятно, что и «Спартаку» легко не будет»
Силкин: «Было видно, что «Крылья Советов» хотели больше победить, чем «Динамо»
«Иванов + Казарцев» — нет пенальти»: «Локомотив» о возможном пенальти в матче против «Спартака»
Камоцци: «У «Спартака» отличные шансы выйти в финал Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» Иванов — о матче со «Спартаком»: «Играть с лучшими всегда приятно. Мы никого не боимся»

Масалитин назвал «Крылья Советов» фаворитами в кубковом матче с ЦСКА