Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:44

Булыкин раскритиковал нынешний формат FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин не доволен текущим форматом розыгрыша FONBET Кубка России.

«Кто-то ставит полурезервный состав и не боится проиграть, кто-то полностью меняет состав — это уже не кубковый настрой.

Мне хочется, чтобы кубок у нас игрался так, как во всем мире. Когда проигравшие вылетают. Этим и славится кубок — своим характером.

А теперь у нас турнир по типу какого-нибудь европейского кубка — Лиги чемпионов или Лиги Европы. Хочется видеть старый добрый кубок, за который бьются, в котором высока цена ошибки, потому что после поражения — выбываешь», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

Реформа Кубка России прошла в 2022 году. Действующим победителем является ЦСКА. Кубок России сезона-2023/24 стартовал 26 июля.

Дмитрий Булыкин
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Мостовой отметил игру Зобнина в матче FONBET Кубка России против «Краснодара»
Агкацев прокомментировал новость об интересе со стороны «Динамо»
Умяров рассказал, как проходит адаптация Бонгонды и Медины в «Спартаке»
Умяров считает, что арбитр Сухой не хотел удалять Сперяцна за фол на Зиньковском
Если «Спартак» останется таким же, отъезд Малкома и Вендела может дать ему шанс на чемпионство
Умяров не понимает, почему судья не показал желтую карточку нападающему «Краснодара» Мозесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой отметил игру Зобнина в матче FONBET Кубка России против «Краснодара»