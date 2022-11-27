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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча 6-го тура Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Он считает, что петербургский клуб возьмет реванш за поражение в прошлой встрече турнира.
«Зенит», конечно, фаворит, но «Спартак» способен дать бой в последнем матче перед отпуском. Я даже предпочту эту игру чемпионату мира. Считаю, что такого, как в прошлой игре не будет», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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