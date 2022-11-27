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Кубок России

Сегодня, 12:41

Булыкин рассказал об ожиданиях от матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча 6-го тура Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Он считает, что петербургский клуб возьмет реванш за поражение в прошлой встрече турнира.

«Зенит», конечно, фаворит, но «Спартак» способен дать бой в последнем матче перед отпуском. Я даже предпочту эту игру чемпионату мира. Считаю, что такого, как в прошлой игре не будет», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10462964-bulykin-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-zenit-spartak.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
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П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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