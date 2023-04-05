Булыкин считает, что «Динамо» должно было обыграть «Акрон»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Динамо» из FONBET Кубка России.

«Понятное дело, это неожиданный результат. «Динамо» сильнее и должно обыгрывать даже вторым составом такую команду. Но здесь, думаю, сыграла роль самоуверенность, потому что было столько моментов... И после того как не смогли их реализовать, в серии пенальти футбол наказал за это», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4).