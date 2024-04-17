Булыкин считает, что победа «Динамо» над «Оренбургом» психологически поможет в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Оренбургом» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Динамо» хорошо провели встречу и Смолов — молодец. Было видно, что команда сильнее «Оренбурга», надо было только реализовать и не пропустить, чтобы не было нервной концовки. Главное, что победили, команда идет дальше в кубке и возможно «Динамо» это поможет психологически вернуться в чемпионат», — сказал Булыкин «СЭ».

«Динамо» прошло в следующую стадию Кубка России, где сыграет против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ. «Оренбург» покидает турнир.

Софья Грецкая